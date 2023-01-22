Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni metroyu test etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törenin ardından Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun vatman koltuğuna oturarak metroyu kullandı.

Törene ve test sürüşüne eski Başbakan Tansu Çiller'de katıldı. Törende İstanbullulara müjde veren Erdoğan, hattın 1 ay boyunca ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Test sürüşüne katılan çocuklar, metroyu kullanan Erdoğan'a "Her Şey Seni Hatırlatıyor" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkılarını söyledi.

Seferler 23 Ocak'ta başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından hattın ilk seferine ilişkin bilgi paylaşıldı. TCDD tarafından yapılan paylaşımda "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız bir ay süre ile ücretsiz olup yolcu taşımacılığına 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla başlıyor" sözleri kaydedildi.