Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının en yoğun yaşandığı Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak, bilgi alacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Belenobaşı mahallesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlarla görüştürdü.

aCumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti;

'İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabi büyük bir felaket Allah yar ve yardımcımız olsun.

"Konutları en kısa sürede bitirip teslim edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bütün bu afette mağdur olanların hasar tespitlerini yapmak suretiyle gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vermek suretiyle bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz.

"Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın"

Bütün devletin kademeleri orada. Hepsi tespitlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç.

Yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor

Öte yandan 5 ilde yangınla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 88 orman yangınının kontrol altına alındığını, 10 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediliyor.

Bakan Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.