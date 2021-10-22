Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basına tepki gösterdi, Türk dünyasına çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Konseyi Medya Forumu"na video mesaj gönderdi.

Açıklamadan öne çıkan mesajlar şöyle:

Güzel istanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. 2019 yılındaki Türk Konseyi liderler zirvesinde Uluslararası medya forumu düzenlemesine yönelik bir değerlendirme yapmıştık. Ülkemizin ev sahipliğinde bir medya forumu düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır.

Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.

Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz.

YABANCI BASINA KARABAĞ TEPKİSİ

Ermenistan'ın sivillere saldırıları gündeme getirilmedi. Medya Ermenistan ajansı gibi çalışıyor.

Medya ve iletişimde kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Türk dünyası güç birliği yapmalı.

Demokrasi dersi verenlerin meslek ahlâkına güvenemeyiz.