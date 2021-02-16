Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanı önce dil sonra ordu bekler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yunus Emre'yi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 2021 senesi, tarihimiz ve kültürümüz açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırıyor.

2021 yılını İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli Yılı ilan ettik.

Asırlardır dilden dile aktarılan şiirleriyle Yunus Emre dergahlardan birinde yetişmiş, aşık Yunus olmuştur.

Yunus Emre bir köprüdür. Anadolu'daki 700 yıllık varlığımızı temsil eden bir gönül evidir. Bütün kinlerin, nefretlerin dışında "sevelim, sevilelim" diye bir gönüldür.

Yunus Emre işte böyle bir temsiliyet sahibidir. Türkçemizin de mimarıdır. O, Türkçe'nin aşk ve mana dili olmasını sağlamıştır.

"Vatanı önce dil sonra ordu bekler"

Afrika'da sömürgecilerin işgal ettiği yerde insanların inançlarıyla birlikte dillerini de hedef aldığını görüyoruz. Vatanı önce dil sonra ordu bekler.

Türkçemizi dünya dili haline getirmeliyiz. Türkçemiz dünyada en çok konuşulan 5'nci büyük dildir.

Bugün dilimizde bir çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem Türkçemizi zayıflatıyor. Özellikle sosyal medya dili gençlerimiz arasında geçerli bir dil haline dönüşüyor. Tabelalarda ve yazışmalarda şahit olduğumuz yabancı dil hastalığı geleceğimizi tehdit eder hale gelmiştir.

Dilimizi kısırlaştıran bu dile 'dur' demek mecburiyetindeyiz. Dil, iletişim aracı olmanın yanında en büyük zenginliktir.

Gençlerimize kelimeleri, kavramların kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız. Kendi ana dilini en doğru ve güzel konuşamayan toplum başkalarına katkı sağlayamaz.

Geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımlardan biri güzel Türkçemizi korumak, geliştirmek, zengileştirmek olacak. Bu konuda herkese önemli görevler düşüyor. Yunus Emre, "Dil hikmetin yoludur" diyor.

(Dünya Dili Türkçe Seferberliği) 224 etkinliği, 2021 içerisinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifetiyle hayata geçireceğiz.