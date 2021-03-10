Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'nin açılışında konuştu ve "İstiklal Marşı yeryüzünün de rehberidir. 84 milyonun tamamı için ortak bir buluşma noktasıdır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, özlemle yad ediyorum. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet Akif inandığı gibi yazan, bunu saklamayan bir dürüstlük abidesidir. Akif, bir direniş önderidir. 600 yıllık ulu çınarın yıkılmaması için Anadolu'yu şehir şehir, köy köy dolaşmıştır. Mehmet Akif zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların şairidir. Bizim olduğu kadar, tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Ortak bir değerimizdir. Yazdıkları ve mücadelesi ile ebediyete kadar milletimizin kalbinde bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.

84 MİLYON İÇİN BULUŞMA NOKTASI

Mehmet Akif, bu millette eşsiz bir İstiklal Marşı armağan etmiştir. İstiklal Marşı'mızı sadece bağımsızlığımızın timsali olarak değil, 84 milyonu birleştiren bir mutabakat metni olarak da görüyoruz. 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.

Mehmet Akif Ersoy, gerçek bir İslam neferidir. Türkçeyi muazzam kullanan özel bir şairdir. Hayatı şiire, şiiri hayatına bu kadar yakışan bir insana edebiyatımızda rastlayamazsınız. Düşündüklerini yazmaktan çekinmeyen bir şairdir. Anadolu'yu şehir şehir gezmiştir. Her şeyden evvel vahdet, cemaati bir kez elde edelim gerisi Allah'ın izniyle başarılır.

Çektiği ıstırapları yüreğinde hissederek kaleme alan Akif, milletimizin karakterini, hürriyet ve özgürlük tutkusunu, milli ve manevi ruhunu en güzel şekilde ifade ettiği İstiklal Marşı'yla milletimize umut, cesaret aşılamıştır. Haksızlık karşısında susmayanların da şairidir.

MODERN SEVR'LERİ YIRTIP ATIYORUZ

İstiklal Marşı yeryüzünün de rehberidir. 84 milyonun tamamı için ortak bir buluşma noktasıdır. Bazı çevrelerin de gururla söylemekten çekindiğini de açıkça görüyoruz. İstiklal Marşı'na kekre bakan bu zihniyetin, bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açık. Biz onlara rağmen, bağımsızlığımızın üstüne titremesini biliyoruz. Zamanında Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de FETÖ, DEAŞ gibi modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz.