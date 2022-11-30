Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ucube bir teklif çıkardılar"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ele aldığı başıklar şöyle:

Kamuda çalışan 424 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz.

Konya'da açılışını yaptığımız Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik.

Düzce afet bölgesi ilan edildi

Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele ve mülteci sorunu konusu. Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz, başaracağız. 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilediği Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. 2022 üçüncü çeyrek büyümesi 3,9 olarak belli oldu. Küresel düzeyde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir.

2023 seçim süreci

Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal tamamen yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Bu yalanları göreceksiniz. Altılı masanın hangi amaçla kurulduğu belli değildir. Yatırımlarımızın yanına yaklaşamayan işleri anlata anlata bitiremeyenler, düştükleri komik durumun farkında değiller. Bunların güçlendirilmiş parlamenter palavralarına inanmayın. Bunlardan bol bol masadan dağılmak çıkar.

Ne oldu konuştular, dağıldılar. Türkiye yeni yönetim sistemiyle siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır.

Mümin bir sokulduğu yerden tekrar sokulmaz. Biz bir daha sokulmak istemiyoruz. AK Parti ile 20 yıldır güven var istikrar var güçlü devlet var. İşte biz bunu sağladık. Dünyanın en iyi işini de yapsak bizi takdir etmeyeceklerini söylediler.

Kapanan belediyeler, bundan sonra belediyeler kapatılmayacakmış. Hazine yardımları azmış, dolayısıyla hazine yardımlarını bire çekim herkes buradan nasibini alacakmış.

Eğer bugün ekonomide Türkiye bir kalkışmanın içerisindeyse üçüncü çeyrekte de G20'de ilk beşin içinde yer alıyorsa Türkiye güçleniyor. Türkiye'nin büyümesini durdurmak mümkün değil.

AK Parti kurulana kadar, 8 aylık, 1 yıllık, 16 aylık hükümetler gördük. Kuruldular ve dağıldılar. Bu koalisyonlardan ülkeye fayda gelmedi.

6'lı masanın önerisi

Biz AK Parti kurulana kadar Türkiye'de neler görmedik ki? Bu koalisyonlardan bu ülkeye fayda geldi mi? Netice alabildik mi? 20 yıldır istikrar var, güven var. Biz bunu sağladık. Bugüne kadar ne CHP'den en şürekâsından ülkenin derdine derman olacak hiçbir söze, teklife, adıma rastlamadık.

Becerebildikleri tek şey anayasa değişiklik teklifi açıklamak oldu. Eski Türkiye ipiyle çıkara çıkara ucube bir teklif çıkardılar. Bir gözden geçirdim. Ne var, masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar buna çalışmışlar. Belediyeler kapatılmayacakmış, hazine yardımlarından herkes nasibini alacakmış. Benim milletim bunu yutmaz. Benim milletin bu ülkeye, bu millete, bu devlete ne gelecek buna bakar.

Bunca tartışmanın ardından ortaya konan tekli metni ülkenin geleceğine dair hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Şimdi ayın 3'ünde açıklama yapacakmış Bay Kemal ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklama yapacağız fırsat bulurken takip et. Vizyon Şanlıurfa'da

Vizyonlarımızı Konya'da Artvin'de Togg'da gösterdik. Togg'a gelmek istemiş. Sanayi teknoloji bakanımızı da yanımıza alacaksın. Demiş ki o gelirse ben gelmem. Varank senden bayağı çekiniyor ya.

Zincir marketlerde fiyatlar

Zincir marketlerle alakalı fiyatlar birisinde şöyle, birisinde böyle, söyledikleri bu. Kontrollerimizi sıklaştıracağız, Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız.

TOGG fabrikası ile ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilinin seri üretim heyecanını yaşadık.

Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'deKabine'de arkadaşlarıma söyledim; başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız.

Mağdur olmayacak şekilde ekonomik destekleri vermeye devam ediyoruz.

Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız.

Fiyat İstikrar Komitesi kuracağız. halka tepeden bakan seçkinci zihniyete sahiptir.

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