Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi ülkemizin kalkınma mücadelesinin sembol isimlerinin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin Sazlıdere Barajı üzerindeki bağlantı yolu da olan bu köprünün hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [ #Kanalİstanbul Temel Atma Töreni]



🔹Türkiye’nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz.

🔹Bugün ülkemizin gelişmesi yolunda attığımız adımlara bir yenisini ekliyoruz.

🔹Rahmetli Menderes, Özal, Erbakan, Demirel'in ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz. pic.twitter.com/IJlQWOosVy — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 26, 2021

Kanal İstanbul Projesini bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle maalesef projenin ilerlemesi biraz gecikti. İşte bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje kapsamındaki ilk köprünün temelini atmak üzere bir aradayız. Sazlıdere Barajı'ndayız ve Kanal İstanbul'a, acaba bu proje neden gerekliydi? Gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz? İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz'dan, 1930'lu yıllarda, yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki 54 ayrı iskelede günde 500 bin kişilik insan trafiği söz konusudur. Dolayısıyla Boğaz'da, hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde Boğaz'dan geçen gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldi. Her büyük geminin Boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [ #Kanalİstanbul Temel Atma Töreni]



🔹Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır.

🔹Kanal İstanbul projesi ile amacımız İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. pic.twitter.com/fpjmeLGSUL — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 26, 2021

Gemilerin karaya çarpması halinde ise hem kültürel mirasımız zarar görüyor hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı biraz ilerlemiş olan İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır. Şimdi buradan gençlerimize sesleniyorum. Z Kuşak, tüm bu gençlere sesleniyorum. Bakınız, bütün bu olanlar, bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor. Geçtiğimiz yılın ilk ayında Kabataş açıklarında kıyıya sürüklenen dev Rus savaş gemisinin yol açtığı endişeyi unutmadık.

"Proje ile amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlamaktır"

İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. Ev ve sanayi atıklarının da kirlettiği İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. Bakın Marmara ne durumda. Nedir bu durum diye hep yandık diyoruz. Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre. Yeni bir kanal düşüncesini gündeme getirdik. Kanal İstanbul projesi ile amacımız İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [ #Kanalİstanbul Temel Atma Töreni]



🔹Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin Boğaz'a göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi.

🔹Karadeniz çıkışının solundaki yenilenebilir enerji alanı da İstanbul'a ayrı bir değer katacak. pic.twitter.com/qtgJtT0Vv7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 26, 2021

Ülkemizin küresel ticarette daha etkin rol oynaması ile diğer stratejik unsurları da bunlara eklememiz gerekiyor. 500 bin kişi kapasiteli yerleşim alanları depreme hazırlık için gereken alternatif yerleşim alanları oluşturulması eksikliğimizi de kapatacaktır. Pek çok faydayı aynı anda sağlayacak bereketli bir projedir. 27 Nisan 2011 tarihinden itibaren proje en ince detayına kadar çalışıldı.

"Her dev projemizin önünü kesmeye çalıştılar ama projeleri yaptık"

Her ne kadar birileri kendi yetki alanlarında olmayan bilgileri "bize sorulmadı" diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime ve hukuka uygun şekilde yürütüldü ve tamamlandı. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum, unutmayın kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola öyle çıkılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [ #Kanalİstanbul Temel Atma Töreni]



🔹Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi.

🔹11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplamda 204 uzman görev yaptı. pic.twitter.com/hSFxo92iRc — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 26, 2021

Sizin zaten ülkede bu bugüne kadar dikili ağacınız yok. Sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık aynen bugün Kanal İstanbul projesi için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Avrasya Tüneli'ni yaptık onun da önünü kesmek istediniz. Dinlemedik, dedik ki kervan yürür ve kervan yürüdü. Her dev projemizin önünü kesmeye çalıştılar ama projeleri yaptık.

"Mevcut güzergah 5 alternatif hat arasından seçildi"

Zaten bu hususlarda en küçük bir eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük olsaydı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı. Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi. 11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplamda 204 uzman görev yaptı. Kanal hattı boyunca 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj 248 jeofizik etüd gerçekleştirildi. 3 bin 500 kişi görev aldı bay Kemal. Biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin temelini atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [ #Kanalİstanbul Temel Atma Töreni]



🔹Kanalın trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi.

🔹275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 351 metre uzunluğa kadar konteyner gemileri kanaldan geçebilecek. pic.twitter.com/XsvNavZ3B9 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 26, 2021

Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Kanalın uzunluğu tüm sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre, derinliği 21 metre olarak belirlendi. Bir başka ifade ile, 275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 351 metre uzunluğa kadar konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek.

Kanal üzerinde birisi de bugün temeli attığımız olmak üzere toplamda 6 köprü inşa edilecek. Bugün birincisinin temelini atıyoruz. Mevcut ana karayolu ulaşım hatlarının tamamı için kanalın üzerinden köprü ile geçiş öngörülüyor.

"Kanal İstanbul dünyanın en çevreci projeleri arasında yer alacak"

Tam Karadeniz'e çıkıyoruz sağ tarafta bir lojistik merkezi ve muhteşem bir liman. Ülkemizin dış ticaretine yeni bir soluk getirecek. Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Kanal İstanbul, dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir.

Bir şeyi daha bilmeleri lazım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dediğimiz zaman bir duracaksın. ÇED raporlarını rahatlıkla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir, verebilir bunu da öğreneceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " #Kanalİstanbul 'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz." pic.twitter.com/u2b9KTXuSD — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 26, 2021

"Kanal İstanbul'u 6 yılda bitirmeyi hedefliyoruz"

Bu uzun hazırlık döneminin ardından nihayet kanalın ilk köprüsünün temelini atma aşamasına geldik. İlerleyen dönemde hem kanal üzerindeki diğer köprülerin ve altyapı deklase çalışmalarını hem de kanal kazısını başlatacağız. Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.