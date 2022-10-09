Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılının inşasında sanatçılar önemli rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasından önemli noktalar şöyle:

Bugün sanatseverlerle buluşturduğumuz müzede, 277 sanatçının 749 eserine yer verdildi. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından olacağına inanıyorum.

Sanatı tekelleştiren, sanatçıları toplumun karşısında konumlandıran bakış açılarını reddediyoruz. Eski Türkiye'ye ait bu görüşleri kabul etmiyoruz.

''Türkye Yüzyılı'' diye sembolleştirdiğimiz bu yüzyılın inşasında sanatçılarımızın da öncü rol oynamasını bekliyoruz.

İstanbul Resim ve Heykel Müzemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.