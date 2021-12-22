Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 30 dakika sürdü.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşmeye dair bir açıklama yaptı.

Kahveci, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulunu kabulüne ilişkin şunları kaydetti:

"Refah payı uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini ifade ettik"

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede asgari ücrete kadar ücret gelirlerinden vergi alınmaması yolundaki düzenlemeye ilişkin memnuniyetimizi dile getirdik. Bu konuya ilişkin olarak yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesini talep ettik. Kamu çalışanlarının zararlarını karşılamak üzere ek zam verilmesi talebimizi görüştük. Refah payı uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini ifade ettik. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentilerimizi Sayın Cumhurbaşkanına ilettik. Acil çözüm bekleyen 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacak, beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenmesi, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, tüm ödemelerin emekliliğe sayılması, mülakatın kaldırılması, yönetici atamaları gibi konuları içeren raporumuzu takdim ettik."