Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 18.05'te başlayan görüşme 20.00'de sona erdi.

Görüşmede temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen ara zammın gündemde olacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.