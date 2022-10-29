Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"TOGG ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayal kurmanın tadını yaşatan projenin adıdır."

"60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne tanıklık ediyoruz."

"TOGG'u banttan indirmek için gece gündüz çalışanları kutluyorum, TOGG 85 milyonun ortak gururudur."

"Türkiye yüzyılı'nın ilk fotoğrafı işte burada hizmete açtığımız tesis ve yerli otomobil TOGG'dur."

"Güçlü olmanın yolu kendi kendine yetebilmekten geçiyor, bunun için her fırsatta milli ve yerli diyoruz."

"Tayfun füzeleri atılmaya başladı, bu Yunan televizyon yayınlarının gündemine girdi, daha bunun arkası gelecek."

"TOGG Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar."

"TOGG prestijli bir Türk markası olarak dünyanın her noktasında yolları süsleyecektir."

Ayrıntılar geliyor..