Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada sözlerine, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşadığı İstanbul'dan ülkenin tüm gençlerini, ilime, bilime, araştırmaya gönül veren gençlerini selamlayarak başladı.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yeniden bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in ülkeye, millete ve istikbalin teminatı gençlere hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, bu gururu yaşatan, her sene bir önceki yıldan çok daha görkemli bir teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı ile tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Atalarımız 'Er giden işine, geç giden boşuna.' diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer, erkenden işine koyulan, kendini işine adayan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı." diye konuştu.

Farklı kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, özel sektör firmalarının milli teknoloji hamlesinin nişanesi olan TEKNOFEST için tam anlamıyla seferber olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine, bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Gençlerimiz her sene TEKNOFEST Teknoloji Yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla, roketten insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan endüstriyel robotlara, biyoteknolojiden çevreye kadar birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus, ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmasıdır."

- "Burada Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var"

Burada sergilenen her projenin okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünü olduğuna işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine, sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine, gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine, siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Varsın Akıncı'nın bir kablosunu lehimleyemeyecek, Gökbey'in tek bir vidasını sıkamayacak, TOGG'un bataryasının yerini dahi gösteremeyecek olanlar, bu eseri inşa eden gençleri hor, hakir görsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz."

Yine ülkeyi güvenle, huzurla teslim edecekleri pırlanta gibi bir gençlik gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Daha önemlisi gençlerimizin yaşadığı tutkuyu paylaşan mühendis, araştırmacı, girişimci ağabey ve ablaları görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabb'ime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum." diye konuştu.

Erdoğan, TEKNOFEST'in rekorların ve rekortmenlerin, yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivali olduğunu kaydetti.

Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların, özellikle kendilerine hitap eden eşsiz bir teknoloji ziyafeti olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, Atak helikopterleri, paraşüt timleri, Hürkuş, Gökbey, Bayraktar TB2 gibi göz bebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Tabii bu sene gökyüzündeki bu bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada medarıiftiharı olan AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan Türkiye'nin otomobili TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi?", "Türkiye'nin ürettiği helikopterlerle, uçaklarla, insansız hava araçlarıyla, otomobille gurur duydunuz mu?" sözlerine katılımcılar "Evet" yanıtını verdi.

- "Atak helikopterlerini yaptık, terörün belini kırdık"

Artık zamanın yakın olduğunu, TOGG'un halkın istifadesine sunulacağını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atak helikopterlerini yaptık ve onunla beraber terörün ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepinizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyor. Hatırlayın 5 yıl önceki hain darbe girişiminde havalanan uçaklar ülkemizi yıkmak, birliğimizi bozmak, sözüm ona bizi korkutmak için bu alanın üstünde uçuyorlardı. Hamdolsun bugün aynı alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız hava araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bazılarımız maalesef bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla, teessürle hatırlıyor olabilir. Ancak, bizim evlatlarımız bu sesleri festivalle, coşkuyla, büyük bir gururla hatırlayacaklardır. İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz. Hamdolsun gerek gençlerimizin ilgisi ve milletimizin teveccühü gerekse rakamlar bu hedefe kesinlikle rahatlıkla ulaşabileceğimizi gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de TEKNOFEST yolculuğu başladığında 14 teknoloji yarışması ve 20 bin başvuru olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde ise teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken, bu yarışmalara başvuran sayısı on kat artarak 200 bini buldu. Yine 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül, 2 milyon liralık da maddi destek sağlanırken bu yıl bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. Ayrıca özel sektörümüz de sağ olsunlar Ar-Ge ve inovasyon deyince katkılarını hiçbir zaman esirgemiyor. TEKNOFEST'in ilk sene 28 olan paydaş sayısı, bu yıl 74'e çıkmak suretiyle festivalin nüfuz ettiği alanı daha da genişletti. Tabii paydaşların ve desteklerin sayısı arttıkça gençlerimize daha çeşitli alanlarda daha fazla yarışma sunabilme imkanı buluyoruz. Gençlerimizin sadece savunma sanayi alanındaki işlere değil, dünyanın en ileri en yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz."

- "TEKNOFEST şimdiden dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı"

Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenlendiğini vurgulayan Erdoğan, TEKNOFEST'in çok genç bir organizasyon olmasına rağmen şimdiden bölgede ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin, girişimcinin bu organizasyona katılımının aslında sahip olunan küresel potansiyelin de ispatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi TEKNOFEST'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. TEKONFEST'i öyle önemli, öyle etkili, öyle küresel bir marka haline getirelim ki dünyanın gençleri bu prestijli festivale katılmak için can atsın. Sizlerin gayretleri, sizlerin destekleriyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum."

"19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde esamesi dahi okunmayan Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemini geliştirmek için büyük çaba harcadıklarını, bir taraftan işletmelere modern alt yapılar sunarken, diğer taraftan bireysel ve kurumsal Ar-Ge bilincini aşılayabilmek için proje desteklediklerini aktardı.

Üniversitelere kapsamlı destekler vererek dünya çapında tematik araştırma merkezleri kurduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, firmaların bir araya gelip, güç birliği yapabileceği teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısını 89'a çıkardıklarını belirtti.

- "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin derdindeyiz"

2003'te, binde 5 dahi olmayan Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını ilk kez yüzde birin üzerine çıkardıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette bu rakamların tamamı tek başına bir başarı hikayesidir. Ancak beklediğimiz hedeflere ulaşmak için asla yeterli değildir. Çünkü biz bugün özellikle kurtarmak için değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin derdindeyiz. Bunun yolu da öncelikle nitelikli bir insan kaynağına sahip olmaktan, insana yatırım yapmaktan geçiyor. İşte bu insanlar karşımda, bu gençler karşımda." diye konuştu.

- Dene yap Teknoloji Atölyeleri 81 ilin tamamında olacak

Bu amaçla gerek Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bir çok çalışma başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, halihazırda 66 ilde bulunan Dene Yap Teknoloji Atölyelerini, 2023 yılına kadar 81 ilin tamamına yaygınlaştıracaklarını, bu atölyelerde henüz ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik gibi geleceğin teknolojilerine yönelik dersler verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere sağladıkları girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge desteklerinin yanı sıra açık kaynak platformu ile yeni nesil yazılım okulları ile TEKNOFEST gibi organizasyonlarla bu eğitimi taçlandırdıklarını dile getirdi.

Eskiden okulda öğrenilen "Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler ne işimize yarayacak?" denildiğini anlatan Erdoğan, "Gençler artık bu soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor. Burada gençler okulda öğrendikleri matematiği, fiziği, kimyayı kullanarak roketler tasarlıyor, elektrikli araçları araştırıyor, İHA'ları uçuruyorlar. Yine bu amaçla milli teknoloji hamlesi ışığında ülkemizin teknoloji kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımak için çaba harcıyoruz. Başarılarınızı ödüllendirmek, motivasyonunuzu en yukarıda tutmak için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

- "Aziz Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır." sözüne atıf yaparak, şöyle devam etti:

"Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi, milletin gözü yerine başkalarının gözünden gören, okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar, ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar, Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler. Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan sözde elit, özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar neyi başarmışsak, ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsak, bunlara rağmen başardığımızı da sizler biliyorsunuz."

"40 yıllık siyasi hayatı çetin mücadelelerle dolu bir büyüğünüz olarak sizlere şu gerçekleri hatırlatmak istiyorum" diyen Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Size 'Yapamazsınız, başaramazsınız.' diye üst perdeden ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin. Kendi başarısızlıklarına sizi ortak etmelerine kesinlikle rıza göstermeyin. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin. Sizler, bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizlere inanıyoruz. Biz, sizleri seviyoruz. Sizler, daha 21 yaşındayken çağ açıp çağ kapatan dahi Türk, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarısınız. Sizler, 'Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Mademki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz.' diyen Nuri Demirağların evlatlarısınız. Yerli ve milli sanayi için canını ortaya koyan Nuri Killigillerin mirasçılarısınız. Büyük ve güçlü Türkiye, sizlerin omuzlarında yükselecektir. Hep söylediğim gibi kader gayrete aşıktır; bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç, sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz. Sizden bugün TEKNOFEST'te bizlere eşlik eden Aziz Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum. Sizlere baktığımda gözlerinizdeki ışığı, kalbinizdeki ateşi görebiliyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye gitmek, ülkemizin kodlarına işlenmiştir. Sizlerle yol yürümekten büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, T3 Vakfına, tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmasının ardından canlı bağlantıyla 27 ilde eş zamanlı olarak Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, 27 il ile birlikte sahnede diğer yetkililerle açılış kurdelesini keserken, katılımcılardan makasları günün anısına saklamalarını istedi.

Erdoğan, Aziz Sancar ile birlikte TEKNOFEST yarışmalarında projeleriyle dereceye giren takımlara 36 ayrı kategoride ödüllerini verdi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TEKNOFEST 2021 plaketini takdim etti.