Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Tank Palet Fabrikası işçilerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan ASFAT şirketinin işletmecisi konumundadır. Fabrikamızın mülkiyeti hazinenin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Burası devletin malıdır ve öyle de kalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Tank paleti fabrikası]



🔹Fabrikamızın mülkiyeti Hazinenin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır.

🔹Burası devletin malıdır ve öyle de kalacaktır. pic.twitter.com/wKoKV5BsHJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 2, 2021

Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT'tadır. Böylece çalışanlarımız hak kaybına uğramamıştır.

"Firmanın yabancı ortağı sadece finansal ortağıdır"

Fabrika ile ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığımıza aittir. Firmanın yabancı ortağı sadece finansal ortağıdır. Katar buranın finansal ortağıdır. Yüzde 49 ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Tank paleti fabrikası]



"Katar buranın finansal ortağıdır. Yüzde 49 ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir." pic.twitter.com/Idt6TY9bKO — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 2, 2021

"Kim bu fabrikanın satıldığını hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor"

Fabrikanın işletmesini yürüten Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir. Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir. Kim bu fabrikanın satıldığını hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan. Ne diyor? Katar'ın çocuklarını gençlerini, çocuklarını tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey.

Desek ki gel ispat et yok böyle bir şey. Olamaz ve sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun, saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun bir gün sonra imtihanlar var. Yiğidin mert olduğu Sakarya hani kim diyor suya vurulmaz perçin Sakarya böyle. Hele hele bu itham üzerinden ülkemize, ordumuza laf atıyorsa bilin devlet millet düşmanıdır. Yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyorlar. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cevabı verecektir.

"Bizim seçim tarihimiz belli haziran 2023"

Bu ara ne diyor, 6 ay sonra seçim var biz geliyoruz diyor. Sen bu 6 ayı daha çok konuşursun. Bizim seçim tarihimiz belli haziran 2023. Bu leblebi çekirdek işi değil. Siyaset dürüstlük ister, ama dürüstlük bunların semtine uğramamış. Bu fabrikamızda Fırtına Obüsü, Poyraz Mühimmmat Aracı tasarımı yürütülmektedir. Palet ve askı donanımlarının tasarım, imalatı ve bununla ilgili yenilemesi ile ilgili en önemli entegre tesis buradadır. Bunun yanında fabrikamızda kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını karşılayan bir atölye de buradadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Tank paleti fabrikası]



🔹Bu fabrikamızda Fırtına Obüsü, Poyraz Mühimmmat Aracı tasarımı yürütülmektedir.

🔹Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı planlıyoruz. pic.twitter.com/3FAjx86A9E — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 2, 2021

Ayrıca Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı planlıyoruz. Yazılımdaki gençlerimize sordum dedim ne zaman bitiriyoruz bu işi en kısa zamanda diyorlar. En kısa zaman ne zaman bunu söyleyin. Dedim ki 2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? Siz var mısınız? Evet biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef buradan Altay'ı inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla ülkemizin yerli ve milli tank projesini de inşallah gerçekleştirecektir.

Her ne kadar burası bir palet fabrikasıysa da ama inşallah tankı da burada üreteceğiz. Bu donanım da burada var. Tabii biz bu fabrikanın yabancısı değiliz. Yaklaşık 9 yıl önce, 15 Kasım 2012'de burada 244. Fırtına Obüsümüzün gövde kaynağını, belki o günü yaşayanlar vardır, sizlerle birlikte atmıştık. Bu fabrikamızda 2016 yılına kadar 280 Fırtına Obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine verildi. Türkiye'nin sınırlarının korunmasında ve sınır ötesi harekatlarında adeta destan yazan Fırtına Obüslerinin üretiminde emeği, alın teri olan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla yeni nesil Fırtına Obüslerimizin üretimine başladık. İnşallah bundan sonra kahraman topçularımız çok daha güçlü, çok daha donanımlı bir şekilde düşmanlarımızı yer ile yeksan etmeyi sürdürecektir. Libya'da olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi aynen devam edecektir. Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni inşallah kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur.

Bunu sizlerle başaracağız. İnşallah Altay Tankımızın da kendi sınıfının en ileri sistemleriyle donanmış olarak sahada görev yaptığı günleri yakında göreceğiz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla yakında hizmete girecek olan TİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak yeni nesil Fırtına Obüslerimizle Altay Tankımızla da karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız, hiç endişeniz olmasın.

Zırhlı taşıyıcıları çok önemsiyorum. Çünkü ona güvenle bakıyoruz. Bizi bu alana önem ve öncelik vermeye mecbur eden nedir? Savunma Sanayii'nde güvenilir olmaktır. Kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için daha adil bir dünya kurmanın mücadelesini yürütüyoruz.