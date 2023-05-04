Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Kandil'den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatımızı önce Allah'tan sonra milletimizden alıyoruz. 10 ay sonra bir kez daha Ordu'da olmanın memnuniyeti içindeyiz. Karadeniz'in bu güzel şehri Türkiye Yüzyılı hayalimizi birlikte gerçekleştireceğimiz bir şehrimizdir.

Selo'yu ve Apo'yu hapisten çıkaracağını vadediyor. Kamudan ihraç edilen PKK'lılar işe geri alacaklarını söylüyorlar. HDP mensuplarını örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar. Bay bay Kemal'den almışlar sözü şimdiden silahlarını hazırlamaya molotoflarını doldurmaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül verenler de utanıyor.

"Şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar"

Sadece bu da değil FETÖ'nün tüm mensuplarını çıkaracaklarını söylüyorlar. Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar.

Şu kalan 10 günde Ordu'nun gençlerini sandığa götürmeniz gerekiyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur. Türkiye'nin her alanda güçlü bir alt yapıya sahip olmasından kim rahatsız olur? Savunma sanayide kim rahatsız olur? Terörü yenenden kim rahatsız olur? Biz biliyoruz kimin rahatsız olacağını. 21 yıllık dönemde renkten renge girenler rahatsız olur.

PKK'lıların cüretkar bir şekilde yaptığı açıklamalara ses çıkarmayan kişi bir ara masadan kalkmaya çalıştı. Sonra tekrar masaya oturttular. "

Bay bay Kemal'e oy vermek hangi partiden olursa olsun kimseye vacip bir durum değil. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı inşası için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde şöyle bir geçmişe baktığımız zaman bize darbesiyle, vesayetiydi altın değerinde günlerimizi kaybettirdiler. Biz ülkemizin asırlık kayıplarını telafi ettirdik. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık."

"Ordu'ya 62 milyar liralık yatırım yaptık"

Sormak lazım şu bay bay Kemal bu ülkeye ne yaptı? 10 tane büyükşehir belediyesi var ne yaptılar? CHP demek çöp, çukur, çamur ve susuzluk demek. İstanbul'u çöpten, çukurdan, çamurdan biz kurtardık. Biz yaparız onlar konuşur. Şehirlerimizin her birine eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık. Ordu'ya 62 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Sosyal yardımlarda yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. 914 yataklı şehir hastanesini de yakında tamamlıyoruz. Çiftçilerimize yaklaşık 5 milyar lira tutarında destek verdik. Ne kadar özetlersek özetleyelim yaptıklarımız bitmiyor. Biz birileri gibi öyle aklımıza eseni söylemeyiz."

"Biz kardeşliğin peşinden koşuyoruz"

Birileri milletimizi köken ve mezhep vurgusu üzerinden ayrıştırmaya yönelik adım atarken, biz kardeşliğin peşinden koşuyoruz. "