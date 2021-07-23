Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir felaketi yaşayan Rize ve Artvin'e gidiyor. Selin vurduğu bölgede kriz merkezinde inceleme yapacağı öğrenilen Erdoğan'ın daha sonra açıklama yapacağı ifade edildi.