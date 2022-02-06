Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."
Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022
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