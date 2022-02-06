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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."

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