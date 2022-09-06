Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sabrın da bir sonu vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Soru cevap bölümünde Başkan Erdoğan'a Yunanistan'ın gayrimeşru eylemleri hatırlatılarak TEKNOFEST'teki açıklaması soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir uyarıda daha bulundu

Erdoğan, Yunanistan'ın gayrimeşru eylemlerine sert tepki göstererek, bir uyarıda daha bulundu.

Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz. Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır" dedi.