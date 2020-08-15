Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rize-Artvin Havalimanının inşaatı hızla devam ediyor. Yarın orayı da denetlemeye gideceğim ve bizzat yerinde havalimanının inşaatını da denetleyip gezip göreceğiz.

Çay çarşısı ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Çay çarşısını önümüzdeki yılın eylül ayına kadar tamamlayacağız.

Dün ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik, Prof. Dr. Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Rizeli çiftçilerimize son 18 yılda 2,5 milyar lira çay üretim desteği sağladık.

"MİLLETİMİZ KARA KAŞIMIZA KARA GÖZÜMÜZE BAKMADI"

Milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza kara gözümüze bakarak vermedi. Milletimiz yapılan işe bakıyor. Milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikati geçmişten bugüne defalarca yaşadık.

Samimi olmayanlar, yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Biz, kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz.

"O TARTIŞMALAR TUZAKTAN İBARET"

Biz şu anda koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmeye; ekonomimizi ayağa kaldırmaya; Doğu Akdeniz'de, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları, gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar birer tuzaktan ibarettir.

Elbette bir yerde sorun varsa ona çözüm yolu aramak boynumuzun borcudur. Ama her sorunu kendi mecrasında ve çapı içinde tutmak şartıyla bu doğrultuda adımlar atılabilir.

Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız.