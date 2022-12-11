Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan telefon görüşmesinde, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Tahıl koridoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

Terörle mücadele

Erdoğan görüşmede Soçi Mutabakatı’na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin öncelik arz ettiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

Erdoğan Zelenskiy'le de görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le, sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşecek.