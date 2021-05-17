Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı.

"MUHATABI TÜM İNSANLIK"

Erdoğan, Filistin’de vahşet yaşandığını belirterek İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, BM başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun diplomasi yürüttüklerini ancak Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini belirtti.

Erdoğan, Papa Fransuva’nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

PAPA'DAN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sonrasında bir kez daha Orta Doğu'daki gelişmelere değindi.

Papa Franciscus, bölgedeki gelişmeleri büyük endişeyle izlediğini belirterek, "İsrail ve Gazze Şeridi arasında bugünlerdeki şiddetli silahlı çatışma, ölüm ve yıkım sarmalına dönüşme riskiyle karşı karşıya. Çok sayıda insan yaralandı, çoğu masum hayatını kaybetti. Bunlar arasında çocuklar da var ve bu korkunç, bu kabul edilemez. Onların ölümü, geleceğin inşa edilmek istenmediğinin, hatta onun yok edilmek istendiğinin göstergesi" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma silah seslerine son verilmesine yardımcı olma çağrısı yapan Papa, şunları kaydetti:

"İsrail'in farklı kentlerini etkileyen artan nefret ve şiddet, kardeşlik ve barış içinde bir arada yaşama için ciddi bir yaradır ve hemen diyalog başlamazsa iyileştirilmesi zor olacak. Kendime soruyorum: Nefret ve intikam nereye götürür? Diğerini yok ederek barışı inşa ettiğimizi gerçekten düşünebilir miyiz?"

Papa, İsrail ve Filistin'in bir an önce diyalog ve affetme yolunu bulabilmeleri, bir arada yaşamaya açılmaları için aralıksız dua ettiklerini söyledi.