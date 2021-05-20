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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezon statları doldurmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Futbolda önümüzdeki sezon için normalleşme mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kabul etti.

Erdoğan'ın kabulünde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezon statları doldurmak istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezon statları doldurmak istiyoruz

"İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezon statları doldurmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezon statları doldurmak istiyoruz

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