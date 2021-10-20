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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandığı Nijerya’nın başkenti Abuja’da Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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