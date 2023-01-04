Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Memur ve emeklinin zam oranı değişti!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Her hükümet ve parti programımız bir eser ve hizmetleri paylaştık. Bizim milletimize bir ahdimiz var.

Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyor. Varsın birileri ucube masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin gerçeği sanarak kendi devletine karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız.

Biz yatırımla, istihdamla, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

Biz demokrasimizi güçlendireceğiz, biz mazlumların sesi mağdurların umudu olarak ülkemizi yükseltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Milletimiz seçim sandığına gittiğinde hezeyanlara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kimin hangi ümidi verdiğidir.

Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılının inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma ve etkin uygulama kabiliyetini kullanıyoruz.

Ne diyor Hayyam;

“Bir sır daha var, çözdüklerimizden başka! Bir ışık daha var, bu ışıklardan başka. Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye: Bir şey daha var bütün yapıtlardan başka.”

Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek daha ötesindeki hizmet ve eserleri arayacağız. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyecekleri bir ülke bırakma hedefindeyiz. Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız.

Yıl değerlendirmesinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve gençlik spor alanlarındaki çalışmalarımızın özetlerini paylaşmıştık. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre sıcak kaplamalı yol yaptık. 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtık. Malatya çevreyolunun 1. kısmı ve Malatya Hekimhan Yolu'nu, Bitlis çevreyolunu, Togg fabrikası bağlantı yollarını ve Hasankeyf Tüneli'ni, Yusufeli yollarını, 39 köprü ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.

Hava yollarında Rize-Artvin Havalimanı ve Tokat Havalimanını hizmete sunarak toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Tren yollarında, Gaziantep Gaziray, Tavşantepe Sabiha Gökçen metrosunu açtık. Milli Elektrikli Tren Seti'ni ürettik.

Uzunluğu 120 km olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz.

Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastane tramvay hattı açılışını gerçekleştireceğimiz projeler arasında yer alıyor.

Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli Otoyolu'nun önemli bir kısmını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı hizmete açıyoruz. Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, Halkalı-Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları hızlandırıyoruz. Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının inşasına başlıyoruz.

Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını bitiriyoruz, Kayseri ve Sivas havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımına geçiyoruz.

Elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Sosyal yardımlar kapsamında da 2.4 milyon haneye 2.9 milyar lira elektrik desteği verdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük.

Doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 73'e, vatandaş sayımızı 70 milyona, abone sayımızı 19 milyonun üzerine yükselttik. Silivri tesisindeki doğal gaz depolama kapasitemizi 4.6 milyar metreküpe ulaştırdık. TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkartma kararı aldık. Abdülhamit Han başladığı sondajına devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Doğal gaz rezervimizi 710 milyar metreküpe yükselttik. Adana ve Cizre'deki son keşiflerle petrol üretimimizi arttırdık. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz.

Lityum üretim tesisinin temelini atıyoruz. Tuzlu Gölü Doğal Gaz Depoloma Tesisi'nde kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl sanayide 8.9 milyar lira destek ödemesi yaptık. Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini keşif amacıyla kurduğumuz atölyeleri 100 adede çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencimizin projelerinin bilim fuarlarında sergilenmesini temin ettik. Ülkemizin yerli otomobil rüyası Togg fabrikasının kurulmasını sağlayarak projeyi hayata geçirdik. 18.1 milyar lira yatırım büyüklüğü olan 100 katma değeri yüksek projeyi destekledik. 6 yeni endüstri bölgesi ilan ettik. Yatırım tutarı 101 milyar lira olan 10 proje bazlı destek kararı aldık. Ülkemize 10.3 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çektik. Kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla binin üzerinde projeye 1.1 milyar liraya, 633 projeye 1.5 milyar lira destek verdik.

Kabine Toplantımızda da ifade ettiğimiz gibi savunma sanayindeki çalışmalarımız başlı başına bir program olduğu için onları ileride anlatacağız. Organize sanayi bölgesi sayımızı 365'e yükselteceğiz. Teknoloji sicil kanununu çıkararak firmalarımızın çalışmalarına hukuki zemin kazandıracağız. GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idarelerimizin desteklediği proje sayılarımızı artıracağız. Enerji, sağlık, toprak ve su verimliliği gibi alanlardaki bilimsel çalışmaları daha etkin şekilde destekleyeceğiz.

Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilikte dünyanın en büyük toplu konut projelerinden biri olan kampanyayla harekete geçtik.

Hazırlıkları tamamlanan yerlerde inşaat çalışmalarına başladığımız bu projede özel kota ayırdık. Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla 80 tarihi meydanımızı gün yüzüne çıkaracak çalışmalara başladık. Yeni Yusufeli ilçemizi tamamlayarak hizmete açtık. 12 ilimizde 4 bine yakın iş yeri inşa ettik. Ağrı'da 314 ahırı ve 4 veterinerlik bölgesini sağlayan bölgenin temelini attık. BM Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesine öncülük ettik. Doğal sit alanlarında 24 bin metrekare çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyar 59 milyar lirası kamulaştırma ödemesi olmak üzere toplamda 8 buçuk milyar liraya yakın harcamada bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 18 binin üzerinde riskli binanın yıkımını tamamladık.

Plastik poşet kullanımında sağladığımız azalma sayesinde 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik. İller Bankası vasıtasıyla 3.2 milyar lira proje bedeli olan projeleri tamamladık. Depozito yönetim sistemini tüm illerimizde kuracağımız 7000 noktayla faaliyete geçireceğiz. Ülke genelinde büyük bir ekolojik koridor oluşturacağız. Ayder ve çevresindeki düzenlemeleri bitirerek bölgeyi herkesin beğeneceği yeni görünümüne kazandıracağız. Kırsal alandaki yerleşimlerimiz için 3 milyar 750 milyon liralık yatırım yapacağız. Kişiye ve mekana bağlı olmadan işlem yapılabilmesini temin edeceğiz.