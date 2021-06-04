Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi bugün açıklıyor

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atacak. Bugün açılacak Filyos Limanı'nda temeli atılacak tesis, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak ve, Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz Türkiye'ye buradan yayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, tesisten Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştiren Kanuni sondaj gemisine de bağlanacak. Türkiye’nin Karadeniz'deki ikinci sondaj gemisi Kanuni'den çalışmalar hakkında bilgi alacak.

ENDÜSTRİ BÖLGESİNE İŞLETME TESİSİ

Kanuni yaklaşık 1 ay önce Sakarya gaz sahasına gitmişti. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında karadaki doğal gaz alım ve işleme tesisi, Zonguldak Çaycuma'da yer alan Filyos Endüstri Bölgesinde inşa edilecek. Filyos tesisi, Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak. Tesiste üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaza basınç verilecek ve şebekeye sevk edilecek. Kara tesisi inşaat ve işletim süreçlerinde ortaya çıkacak istihdam ve satın alma gereksinimleri için yerli ve özellikle de yerel kaynaklara öncelik verilecek. Karadeniz'de doğal gazın şebekeye iletilmesi için gerekli üretim ve iletim altyapısına ilk etapta 780 milyon lira yatırım yapılacak. Öte yandan Türkiye, envanterinde bulunan üç sondaj ve iki sismik arama gemisiyle çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

SERÜVEN 2018 YILINDA BAŞLADI

Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis sismik arama gemileri Türkiye'nin denizlerdeki gücünü oluşturuyor. Denizlerdeki hidrokarbon arama serüveni 2018 yılında başlarken, Türkiye'nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih, ilk sondajını 2018’de Akdeniz’de, Alanya-1 kuyusunda yaptı. Ardından yine Akdeniz'de Magosa-1 ve Narlıkuyu-1 kuyularında sondajını tamamlayan Fatih, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, yani 29 Mayıs 2020'de Karadeniz’e geçti.

DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞFİ SAKARYA

Fatih, Karadeniz'de ilk olarak Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi ve bu kuyuda toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020'de denizlerde dünyanın en büyük keşfini gerçekleştiren Fatih, akabinde Türkali-1 ve Türkali-2 ve Kuzey Sakarya sahanındaki Amasra-1 kuyularında sondajı tamamladı. Fatih, çalışmalarına Türkali-3 kuyusunda devam ediyor. Türkiye'nin Karadeniz’deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020'de Karadeniz’e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında sondaj için Karadeniz'e açıldı ve Türkali-2 kuyusunda testlere devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmalarını sürdüren Yavuz sondaj gemisi için de Taşucu Limanı’nda bakım çalışmaları sürüyor.