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Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Zayn ile buluştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyaretinde elini öpen Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu’na elini öperek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katılmak üzere Sakarya’ya gitmişti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Zayn'a elini öperek karşılık verdi. Erdoğan, minik Zayn'a harçlık da verdi.

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