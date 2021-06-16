AjansHaber.com.tr Dünya Erdoğan, Bakü'de Türk taraftarlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü’de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü’de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.

Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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