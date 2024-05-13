Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Görüşme saat 15.45'te başladı. 1 yıl içerisinde dördüncü kez bir araya gelen iki liderin görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Ankara'ya geldi.

Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.45'te Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısının ardından Miçotakis onuruna resmi akşam yemeği verecek.