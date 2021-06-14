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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. İki liderin Brüksel'deki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahında liderler ile bir araya geliyor.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. 

Basına kapalı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

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