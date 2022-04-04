AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yarın trafiğe açılması planlanıyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Düzce girişinde heyelan meydana geldi
Ukrayna'da 70 civarında vatandaşımız var
Canlı yayında gündemi değerlendirdi
Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılışında konuştu