Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili'nin mübarek olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili'nin mübarek olmasını diledi.
Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2020
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.
Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...
Leyle-i Mevlid’imiz mübarek olsun. pic.twitter.com/mR9UbVlIfB
Erdoğan, Twitter'dan, Şair Ali Ulvi Kurucu'nun, "Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim/Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim./Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,/Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim..." dizeleri ve "Leyle-i Mevlid'imiz mübarek olsun" mesajı ile geçmişteki bir programında aynı dizeleri söylerken kaydedilen görüntüyü paylaştı.
Görüntünün sonunda Erdoğan'ın "Tüm İslam aleminin ve milletimizin Leyle-i Mevlidi mübarek olsun" mesajına yer verildi.
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