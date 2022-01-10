Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz. Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleriyle gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız" dedi. 'Yıl sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezlerine dahil etmeyi planlıyoruz' diyen Erdoğan, "Artık şu gerçeği göreceğiz; Organize sanayi bölgelerinin içinde okullar… Dolayısıyla stajlarını her yönüyle okulundan hemen organize sanayi bölgesindeki işine giderek gerçekleştiren siz gençler… Bunu Çin, Japonya başarıyor… Biz neden başarmayalım? Aynısını biz de yapacağız" ifadesinde bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın iş birliğinde gerçekleştirilen organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezleri projesi ülkemizin temel ihtiyaçlarından birini daha gideriyor. Ülkemizde üretimin ve istihdamın lokomotifi haline gelen organize sanayi bölgelerimiz eğitim alanında sorumluluk üstleniyor.

Millet olarak uzun yıllardır kabuğumuzu kırmanın mücadelesini veriyoruz. 2002'den itibaren tarihin en büyük ivmesini yakalamış olsak da Türkiye'nin kalkınma mücadelesi çok daha eskilere dayanır. Kesintisiz savaşlar sebebiyle çabalarımız sekteye uğrasa da kalkınma hamlelerimizi bir şekilde sürdürmeyi başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Mesleki Eğitim Merkezleri Açılışı]



🔹Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyada sanayileşmenin hız kazandığı bir dönemde biz kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan önümüze gelen fırsatları değerlendiremedik. pic.twitter.com/g6FZry67Yv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 10, 2022

Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyada sanayileşmenin hız kazandığı dönemde biz kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan önümüze gelen fırsatları değerlendiremedik. Her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye çok yaralar aldı, bedeller ödedi.

"EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÇIKMAZA SÜRÜKLENDİ"

Türkiye, ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi kırmayı bir türlü başaramadı.

Aslına bakılırsa ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir. Sanayimizi geliştirmek için adım atan müteşebbislerimizin önü ayak oyunları ile kesilmesi, idealist siyasetçilerimizin alay konusu yapılması gayet bilinçli eylemlerdir.

Ülkemiz 1950'lerdeki, 1970'lerdeki, 1990'lardaki büyük dönüşümleri hep kaçırdı. Aşağı yukarı aynı şartlarda kalkınma yarışına girdiğimiz ülkeler hızla gelişirken biz geri kalmışlığa mahkum edildik.

Bu sürecin bir tarafında eğitim-öğretim de vardı. Eğitim-öğretim meselesinde ayağı bu topraklara basan özgürlükçü bir sistem yerine formatlayan, dayatmacı modeller tercih edildi.

Darbe ve vesayet dönemlerinde eğitim sistemimize yapılan anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemimiz iyice çıkmaza sürüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.pic.twitter.com/Z49yVXV8vF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 10, 2022

ATAMA MÜJDESİ

Göreve geldiğimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de sorunlarla boğuşan Türkiye manzarası ile karşılaştık. Toplumumuzun tüm kesimleri adeta kan ağlıyordu. Hemen kolları sıvadık ve milletimize Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde yükseltme sözünü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu ifade ettik. Hamdolsun bu sözümüze de hep sadık kaldık. 2002 yılında eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 343 binden 606 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık.

Kız öğrencilerimize özellikle yönelik ötekileştirici, baskıcı uygulamaları ortadan kaldırarak her seviyede eğitime katılımlarını artırdık. Hali hazırda temel eğitimde kız ve erkek çocuklarımız eşit oranda eğitime erişmiş durumdadır. Ancak ülkemizde halen bazı çevrelerin kız çocuklarımızın eğitim haklarını özgürce kullanmasından rahatsızlık duyduklarını biliyoruz.

DİKTA HEVESLERİ DEPREŞENLERE İKAZ

Buradan dikta hevesleri depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum. Tek parti faşizminin geride bıraktığı acı hatıraları milletimize bir daha kimse yaşatamaz. Kız çocuklarımızla okulları arasına yeni duvarların örülmesine asla izin vermeyiz. Eğitim öğretim özellikle de kaliteli eğitim aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.

Mesleki eğitime özel önem veriyoruz. Ancak eğitim gibi yıkmanın ve bozmanın kolay yapmanın ve ihya etmenin zor olduğu meselede geçmişin hatalarını telafi etmek unutmayın zaman alıyor. Buna rağmen attığımız adımlarla bunlar çok önemli, OECD ülkelerinin ortalamasının altına düşen mesleki eğitimin orta öğretimdeki payını biz yeniden yükselttik. Orta öğretimden yeni mezun olanlar arasından mesleki eğitim mezunu oranı yüzde 43'e yükseldi.

Yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Açacağımız uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleriyle gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız. Mesleki eğitim merkezlerimiz ecdadımızın ahilik mirasının bir yansımasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Mesleki Eğitim Merkezleri Açılışı]



🔹Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30’u kadar yani bin 276 lira ücret ödenmesini sağlayan kanun değişikliği tamamlandı. pic.twitter.com/DIWB3dxRc7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 10, 2022

Mesleki eğitim merkezindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'unun ödenmesini sağlayan kanun değişikliği tamamlandı. Kalfalık yeterliliği kazanan 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yarısı kadar 2 bin 126 lira ödeme yapılacak. İşletmelerce üstlenilecek bu ödemelerin tamamı devlet katkısı olarak karşılanacak. Ayrıca sigortasını da yapacağız.

Yıl sonuna kadar bir milyon genci mesleki eğitim merkezlerine dahil etmeyi planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Mesleki Eğitim Merkezleri Açılışı]



"Yıl sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezlerine dahil etmeyi planlıyoruz." pic.twitter.com/iNsneQkVXo — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 10, 2022