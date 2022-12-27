Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86'ncı yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet Akif Ersoy'u andı.
Erdoğan, şu sözleri kullandı:
"Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum."
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/DI3gx26wb7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2022
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