Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların tek malzemesi yalan, iftira, çarpıtmadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erdoğan, "Mardin'i sahip oldukları güzellikten koparmak için her türlü zulmü denediler. Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de unutmadık, Mardin'i hep bağrımıza bastık. Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik" diye sözlerine başladı.

"Terör belasından kurtuldukça Mardin'in de hakkını vermeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum" diyen Erdoğan, "Mardin'e eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Bugün Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz" dedi.

Mardin Havaalanı'nın adı değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Terör operasyonları

Mardin'de terör örgütünün hain saldırılarına değinen Erdoğan, "Çukur eylemleriyle Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Türkiye'yi çukura itmek istediler, onlar yıktı, biz daha iyisini yaptık. Ağızlarından özgürlüğü düşürmeyenlerin sizleri esir etmesinin önüne biz geçtik. Lafa gelince kardeşlikten dem vuranların sizleri birbirine düşürme planını biz bozduk" diye konuştu.

"Git, Diyarbakır anneleriyle helalleş"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır Anneleri'yle helalleşme çağrısı yapan Erdoğan, "Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, o bir felaket, bizim ciğerimiz yanıyor. O ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında Kandil'e kaçırılan yavrular için bir kelime ettin mi? Terör örgütünün taciz ettiği yavrular için tek cümle kurdun mu?" diye sordu.

Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettin mi, hellaleştin mi? Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git, oradaki annelerle helalleş. Sen kimle dirsek temasındasın HADEP'le, HADEP kimle iş tutuyor, Kandille..." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası hakkında ise şunları söyledi:

"Bizim gündemimizde eser, hizmet, yatırım, proje, huzur, güven, umut, vizyon var. Muhalefette ne var, tam takır. Gücümüzü sizden aldık, attığımız her adımda samimiydik çünkü arkamızda siz vardınız. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız da vardı. Biz bunların hepsini telafi ettik, aştık. Yaptıklarımız veya yapmadıklarımızla ülkemize ve milletimize zarar vermedik.

Uzunca süredir tek parti faşizmi artığı tiplerle muhatabız. Bunların tek malzemesi yalan, iftira, çarpıtmadır. Son günlerdir bir mahkeme kararı üzerinde koparılan fırtınanın ardından aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı cezadan ibaret. Ortada ne bir fikir kavgası ne hizmet kavgası mevcut. Bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı edildikçe gülüyoruz. Birilerinin Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden oynadıklarını gördükçe üzülüyoruz.

Anayasa'nın 138'inci maddesine göre hakimler bağımsız olarak görevlerini yaparlar. Mahkemelerin verdikleri her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz kararlar olmuştur. Ama bu mahkeme kararlarını tanımama hakkını vermez.

Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü milli iradede bulduk. Bugün de vizyonlarımızı yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Kendisine altılı masa denen muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkaramadı. Şimdi birileri bir mahkeme kararını bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi. Biz bunu yutmayız.