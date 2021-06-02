Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan cimnastikçileri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile antrenörler ve sporcular hazır bulundu.

Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.