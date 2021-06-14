Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron ile Erdoğan’ın, Suriye ve Libya’daki sorunlarla ilgili birlikte çalışmanın gereğini ele aldığı belirtildi.

Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için." dedi.