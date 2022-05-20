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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilirken, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçildi.

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