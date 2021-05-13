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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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