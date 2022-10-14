Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"Küresel ekonomide yaşanan bazı sıkıntıları aştığımız ortadadır" diyen Erdoğan, "Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Yarın da şu andaki sıkıntıları aşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınız olduğunu bilin. "

"Yaptığımız siyaset eser ve hizmet siyasetidir''

İstanbul'un güzide ilçelerinden Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm ve toplu konutta da önemli adımlar attık. Hizmete açtığımız millet bahçesinin yanısıra 286 konut ve 14 işyeri de yapılıyor.

Şunu açıkça söylüyorum. Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın.

Bir dönem İstanbul'da yaşanan çarpık kentleşme Zeytinburnu'nda da görüldü. Şimdi ise aydınlık adımları Zeytinburnu için de atıyoruz. Yaptığımız siyasetin tek adı vardır; o da eser ve hizmet siyasetidir.

Küresel ekonomide yaşanan bazı sıkıntıları aştığımız da ortadadır. Sosyal konut projesiyle milyonlarca vatandaşımızı konut sahibi yapacağız

''Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Yarın da şu andaki sıkıntıları aşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti yapan Kılıçdaroğlu'na ''Sen ancak turistik gezi yaparsın'' dedi.