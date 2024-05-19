Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaza bizleri derinden üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İran'da İbrahim Reisi'nin helikopterini taşıyan helikopterin kaybolmasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaza haberinin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı.

"İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum."