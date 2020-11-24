Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
➕"Sizi çok seviyoruz"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 24, 2020
➖"Ben de sizi çok seviyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda bebek ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/YBfyiyv9O0
Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.
Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.
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