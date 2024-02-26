Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul ihmale gelmez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul'a en içten selamları yolluyorum. Bugün şehrimizin ulaşımını rahatlatmak dışında tarihi bir boyutu olan anlamlı bir açılış vesilesiyle bir aradayız. Ülkemizin en eski demiryollarından biri, 153 yıl önce açılan hat Bakırköy'ün gelişimine katkı sağlamıştır. 141 yıl boyunca ulaşımın omurgalarından biri olan hattımız, Marmaray'ın açılışıyla görevini tamamlamıştır. Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 km'lik kesim atıl durumda kalmıştı. İstanbul'un ihtiyaçlarını da gözeterek bu hattı modernize etmeye karar verdik. Gerekli iyileştirmeleri yaparak İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Hem demiryolu hem yaya yolunu İstanbullu kardeşlerimin kullanımına açtık.

İnşallah Sirkeci Garı'ndan buraya yolları sıfır kilometre yaparak dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? 5 yıl boşa geçti, niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar, bunların böyle bir derdi yok. Sirkeci'den buraya kadar bütün binalar, surlar yıkık dökük. İnşallah bunları yine biz yapacağız.

Projemiz kapsamında 7,3 km yaya yolu, 7,3 km bisiklet yolu, meydanlar, kapalı kültürel alan, yeni yeşil alanlar ve yaya geçitleri yer alıyor. Şehrimize raylı sistemden öte sosyo kültürel, turizm, spor imkanlarının da olduğu son derece modern bir alanı kazandırmış olacağız. İstanbul'da tamamlanan raylı sistem hattı 340 km'ye çıkmaktadır. Sadece demiryolu yapmayıp çevrede yaşayanların imkanları için çalışmaları yapmaktayız. Kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Yeni bir durağı da mevcut hatta ilave ettik.

30 yılda ekonomiye katkısını 785 milyon euro olacak

Sirkeci-Kazlıçeşme hattının önümüzdeki 30 yılda ekonomiye katkısını 785 milyon euro olacağını hesaplıyoruz. Hattımızın ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hattın İstanbulumuza kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımızı ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli dostlar, bugün yeni tasarımıyla hizmete sunduğumuz hattın çok ibretlik bir hikayesi vardır. 1871'de ilk kez hizmete girer. Yedikule'deki başlangıç istasyonu, Eminönü'nden uzakta kalır. Bunun üzerine Sirkeci'ye kadar uzatılması istenir. Uzantıların Topkapı'dan geçecek olması sebebiyle tereddüt yaşanır. Sultan Abdülaziz'e anlatıldığında; "Memleketime tren yolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım" der. Ecdat, söz konusu vatana millete hizmet olunca böyle bakmıştır. CHP zihniyetinin düşmanlık sergilemekten çekinmediği ecdadın tavrı budur.

Biz de ecdada vefayla hürmette kusur göstermeyip yaptıklarına sıkı sıkı sahip çıkıyoruz. Şükran borcumuzu başkaları gibi istiskal ederek değil ihya ederek ödüyoruz. Bununla da yetinmiyoruz, atalarımızın hayalini kurduğu Marmaray gibi hizmetleri tek tek biz hayata geçirdik.

Mesele bugün hangi koltukta olduğunuz değil, geride hangi eserleri bıraktığınızdadır. Bugün burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum; biz yaklaşık yarım asırdır siyaset yoluyla ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar aziz milletimizin takdiriyle birçok göreve geldik. İstanbul Belediye Başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı göreviyle sürdürdük.

Gençler bilmeyebilir, 94'te göreve geldiğimizde İstanbul neydi? Çöp, çukur, çamur... Kim vardı iktidarda? CHP. Şu ankilerin büyükleri. İstanbul bize niye devredildi? Bütün bu pisliklerden kurtarılmak için. Rahmetli Kadir Bey, İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim mirasımız ta bu şahsa kadar geldi. Bu şahıs nasıl olduysa göreve geldi. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Yatırım var mı? Diyoruz ki; yeniden İstanbul. 32 gün kaldı. Ana kademe, kadın kolları, gençler... Durmak yok, yola devam... Hangi zorlukların üstesinden geldiğimizi milletimiz çok iyi hatırlıyor. Terör eylemlerinden, 15 Temmuz'a, Gezi vandallığına kadar nice saldırıya maruz kaldık. Her 2 kişiden 1'inin oyunu aldığımız dönemde partimiz kapatılmaya çalışıldı. Uluslararası yayın organlarının manşetleri üzerinden şahsımız ve hükümetimiz hedef alındı. İstanbul başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri CHP zihniyeti tarafından engellenmeye çalışıldı. Marmaray kim yaptı, biz yaptık. Avrasya Tüneli'nin kim yaptı, biz yaptık. Bir de sen bir şey yap yahu. Kağıthane'de temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var. Bunları gereken dersi 31 Mart'ta vermeye hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. Ne yaparsak yapalım, daima takoz koyma çabasında oldular. Sayısız engelle karşılaştık. Tüm bunlara rağmen ülkeye hizmet yolunda sapmadık.

Geriye doğru baktığımızda sadece bu şehirde değil, 783 bin km'lik vatan toprağının her yerinde mührümüzün olduğunu görüyoruz. Her beşer gibi elbette bizim eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir. Ancak Türk milleti için verdiğimiz mücadelenin şahidi bu ülkenin tamamıdır. Biz artık gençlerimizin zamanının misafiriyiz. Bayrağı inşallah TEKNOFEST gençliğine gururla bırakacağız. Milletimizin gönül sarayında yer edinebiliyorsak ne mutlu bize.

"İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir"

İstanbul aşkımız, sevdamız, ilk ve son göz ağrımızdır. Hangi görevde olursak olalım İstanbul'dan hiç kopmadık. Bugün de bir İstanbullu olarak tüm dünyanın gözbebeği olan bu şehri takip ediyoruz. Bu şehri tüm dinamikleriyle tanıyan biri olarak İstanbul'un ihmali kaldırmayacağını çok iyi biliyoruz. İstanbul uğruna adanmayı gerektiren, sadece kendisiyle ilgilenilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda acı bir şekilde tecrübe ettik. İstanbul'a nimet olarak bakanlar, umursamazlıklarıyla bu şehrin bitkisel hayata girmesine neden oldu. Şu İstanbul'un ulaşım sorununu görüyorsunuz değil mi? Herhangi bir yaptığı şey var mı? Bunu nasıl çözeriz diye bir dert yok. Trafik kördüğüm halde... Yüzde 47 olan yoğunluk yüzde 64'e yükseldi. Her bir İstanbullu kardeşim yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hayata geçirdiği projeler olmasaydı çile çekilmez hale gelirdi. Son 2 yıl içinde toplam 51 kilometrelik metro hattını hizmete sunduk. Gayrettepe-Kağıthane etabını hizmete aldık, Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metrosunu hizmete aldık. İnşallah yeni hatları da hizmete sunacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacaktır. Bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. İstanbul'da olan bu zat, böyle bir imkana sahip mi? Fakat 31 Mart'tan itibaren Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman inşallah bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. İnşallah aziz İstanbul'un fetret devrini bitireceğiz. İlk hedefimiz yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmek olacaktır. Raylı sistemlerde toplam uzunluğu 5 sene sonra 650 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz, ardından 1004 kilometreye ulaştırarak trafiğe kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyoruz.

Kentsel Dönüşüm

Aynı şekilde Kentsel Dönüşüm başta olmak üzere İstanbul'u sadece depreme dayanıklı olmakla bırakmayıp daha da güzelleştireceğiz. Deprem gelmeden önce İstanbul'un yapı stokunu yenileyeceğiz. Evini dönüştürmek isteyen hak sahiplerine 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi veriyoruz. Kiracılara 100 bin lira hibe veriyoruz. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz. Bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Nasıl yalancının mumu yatsıya kadar yatarsa, algı ve sosyal medya belediyeciliği de yakında sona erecektir.