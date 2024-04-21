Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Irak ziyaretine dair de konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Uzun zamandır çalışmalar devam ediyor. Güvenlik başta olmak üzere, enerji, tarım, su, ziraat, sağlık, eğitim ve başka diğer alanlarda çok fazla yürütülen çalışmalar var.

Seyahat iki ayaklı olacak, Bağdat ve Erbil ayağı var. Bağdat'la sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet başkanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelip bir çalışma toplantısı yemeği olacak. Kendisi Irak Cumhurbaşkanıyla da bir araya gelecek.

20'DEN FAZLA ANLAŞMA İMZALANACAK

Cumhurbaşkanımızın Irak'ı ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı.

Uzun zamandır bakanlar düzeyinde, diğer bürokratlar düzeyinde, iş adamları düzeyinde çok çeşitli temaslar devam ediyordu. Ama şimdi bugünkü gelinen olgunluk itibariyle artık Cumhurbaşkanımızın Irak'ı ziyareti ve orada bir stratejik çerçeve anlaşmasıyla özellikle çok alanda aynı anda nasıl bir iş birliği yürütülebilir bunun bir stratejik vizyonu ortaya konulacak. Bu iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir yol haritası teşkil edecek.

İlişkilerimizi kurumsallaştırarak ileriye götürmek, başarıyı bir tesadüf olmaktan çıkarmak daha sistemli hale getirmek ve iki ülke arasındaki ilişkilerde kalıcı faydaları ortaya koymak arzusundayım.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Kalkınma Yolu Projesinin hayata geçmesi durumunda Irak halkı ve bölge halkları için önemli bir örnek teşkil edeceğine inanıyoruz.

Moritanya en başından bu yana Gazze’de akan kanın durdurulması için kararlı bir tutum sergilemiştir."