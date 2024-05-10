Beştepe'de sürpriz görüşme: Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Seçim sonrası gerçekleşen ilk görüşme 45 dakika sürmüştü.
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