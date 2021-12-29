Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Pirinkayalar Tüneli’nin ülkemize, bölgemize, Erzurum’umuza, Artvin’imize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum-Artvin yolu üzerindeki bu tünel, Güney ve Doğu Anadolu Bölgemiz ile Karadeniz Bölgemiz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirme projemizin en önemli unsurlarından biridir.

Tünel uzunluğu 2272 metre olan bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3,4 kilometreye yaklaşan bu proje, Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir.

İki şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi, yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak bir şekilde bu tünel vasıtasıyla gidecekleri yerlere hızla ulaşacaklardır. Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarruf yanında karbon salınımını 230 ton azaltacak bu tünel, çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır.

Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ile Artvin illerimiz arasındaki ulaşımın bu tünelle kolaylaşması beraberinde yeni fırsatları da getirecektir. Erzurum ve Artvin Havalimanları ile Artvin Limanı'nı birbirleriyle entegre edecek bu tünel, her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlatacaktır."

"Hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak"

Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır.

Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır."