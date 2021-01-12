Cumhurbaşkanı Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’a katıldı.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 12, 2021
📍BiP: https://t.co/sYN7u5f4KL
📍Telegram: https://t.co/VQuzBgZtzuhttps://t.co/48JhgQT5DB pic.twitter.com/xIxTFUJYeQ
Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.
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