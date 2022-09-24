Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

2023'e doğru giderken Sakarya'daki ebedi kardeşliği yeniledik. Şimdi de sizlerleyiz. Şimdi genç bir kız kardeşim diyor ki, '4 yıldır seçim görmedik, deliriyoruz.' Geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini siz deli edeceksiniz. Onlar gençlik nedir bilmiyorlar. Gençler burada. Heyecanınız aşkınız için teşekkür ediyorum.

'İlk Oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyasının başlangıç yeri bu salondur.

Salonlara sığmayan muazzam coşkunuz için şükranlarımı sunuyorum. Son 1.5 senede ülkemizin dört bir yanında, 25 Gençlik Buluşması yaptık. Bir kısmını Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Adana'da 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Samsun'da Teknofest'te gençlerimizle ufuk turundaydık. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerimizle bir aradayız. Her seçim önemlidir ama gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir. Bugün Genel Merkezimizin yürüteceği bir kampanya başlatıyoruz. Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyasının başlangıç yeri bu salondur. 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Sandıkta oy kullanmak 3 dakikalık işlemden daha fazla anlama sahiptir. 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyeceksiniz. Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz.

En güzel cevabı siz vereceksiniz

Umutlarınızı istismar etmek için birileri her şeyi yapacaktır. Gençleri çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Cevap, sandıkta tercihinizi kimin ne yaptığına bakarak yapmanız olacaktır. Sizlerden oyunuza yani iradenize geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin yalan yanlış bilgilerle tutmayacakları içi altı üstü boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin.

Eğer sizi ben yanıltmaya alışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Türkiye'nin geleceğini mankurtlara değil, fikri vicdanı irfanı hür gençlere emanet edebiliriz. Gençlik kollarımızın kampanyası, siz gençlerimize sandığa gitmeyi değil, kendi geleceğinizi inşa etmek için fikri donanımı kazandırmayı hedefliyor. Büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacak, AK gençlik rüzgarı estireceğiz.

Biz gençlerimize güveniyoruz

Kimseyi yargılamadan davamızı tüm gençlerimize anlatacağız. Bu bayrak yarışında nöbeti sizlerin arasından çıkacak gençlerimize devredene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti 2002 seçimlerinde nüfusu 65 milyon seçimde 10 milyon oy alarak gelmişti.

Nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de oyumuzu yüzde 150 artırdık. Bunu gençlere borçluyuz. CHP gençlere güvenmiyordu. 'Meclis'i çoluk çocuğa mı bırakacağız' ifadelerini kullanıyorlardı. Biz gençliğimize güveniyoruz. 2013'te gezi olayları başladığında semboller üzerinden gençlerimizle bağın koptuğunu varsayarak ellerini ovuşturmuştu.

Bir sene sonra en yüksek oyumuzu aldık. Tüm terör örgütlerinin saldırdığı günlerde en büyük desteği gençlerden aldık. 15 Temmuz gecesi de sizler destan yazdınız. Benim en yakın mesai arkadaşlarımdan biri olan Erol Olçok diye bir dava arkadaşım vardı. Onun da bir yavrusu vardı. İsmi Abdullah Tayyip. O gece köprüde bu hain FETÖ'cüler Erol'u da Abdullah'ı da vurarak şehit ettiler. 15-16 yaşındaydı Abdullah.