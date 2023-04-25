Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Gençlik İçin Hemen Şimdi" programında açıklamalarında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sevgili gençler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bana sizler gibi dava yol arkadaşları nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüzyılının sahipleri sizlersiniz. 13 Mayıs gecesine kadar durmak yok. Türkiye Yüzyılını biz başlatıyoruz, onu yükseltecek olan sizlersiniz.

"Bu bayrağın emanetçisi sizlersiniz"

Bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı imanı ile azmi ile kanı ile bu toprakları bize vatan yapan büyüklerimizden aldık. Şimdi de onu Alparslan gibi Osman Gazi gibi Mustafa Kemal gibi gençlerimiz sahiplenecek ve en zirveye çıkartacak. Gençler 14 Mayıs'ta sizler üzerinden yapılan sinsi planları bozuyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz?

"Sizler AK Parti döneminde doğmuş, büyümüş bir nesilsiniz"

Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Sevgili gençler, sizler AK Parti döneminde doğmuş, büyümüş bir nesilsiniz. Haklı olarak, eski Türkiye'yi görmediğiniz için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Türkiye'yi 21 yılda nereden nereye geldiğini anlatırken verdiğimiz rakamlar yetersiz kalıyor.

"Susuz İstanbul’u suya biz kavuşturduk"

Cumhurbaşkanınız 1994'te İstanbul'a Belediye Başkanı oldu. O zaman İstanbul'da çöp, çukur, vardı. İBB Başkanı CHP'liydi, ardından biz İstanbul'u 1994'te aldık. Şimdiki gençler İstanbul'un o halini bilmiyordu. Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk. 120 kilometre uzaklıktan suyu biz getirdik. Çöpü, çukurları kaldırdık. İstanbul'u doğal gaza biz kavuşturduk. CHP'nin geçleri bazı şeyleri bilmiyor olabilir onlara anlatın. Bay Bay Kemal, Karadeniz gazını getirdik. Şimdi de bedava vereceğiz.

"3,3 milyon konutu dönüştürdük"

Biz insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak vatandaşımızın güvenli, yüksek standartlı konutlara kavuşmasını sağladık. Bu konutların 1,2 milyonunu TOKİ vasıtasıyla inşa ettik, yine bu konutların 3,3 milyonunu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. İlk evim, İlk Arsam kampanyalarıyla bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız.

"Otomobil sahibi olmayı ayrıcalık olmaktan çıkarttık"

Eski Türkiye'de otomobil sahibi olmak belirli kesime ait bir ayrıcalıktı. Biz geçtiğimiz 21 yılda ülkemizi 14,5 milyon otomobille donattık. Erbakan Hoca, Devrim otomobilini yapmıştı biz de 'Devrin' otomobilini yaptık. Bay Bay Kemal fabrikası nerede diyordu. Çık Gemlik'e gel, gör. Otomobil sahibi olmayı ayrıcalık olmaktan çıkarttık. Togg için kamu bankaları kredi verecek. Siparişlere yetişmekte fabrika zorlanıyor.

"Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı"

Eski Türkiye'de dilediğiniz eğitim seviyelerine kadar gidebilmek pek az gencimize nasip olan bir imkandı. Yüksek Öğretim Kurumu sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Liseden mezun olan öğrencilerin tamamını yerleştirebilecek Yüksek Öğretim kapasitesine ulaştık. Eski Türkiye'de iş bulmak kolay değildi. Şimdi, tarihimizin en yüksek çalışan sayısına ulaştık.

"Kişi başına düşen milli geliri 10 bin 650 dolara çıkarttık"

Bazıları bizim sık sık savunma sanayii ürünlerimizi gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar. Bizim her savunma sanayii projemiz gençlerimizin geleceklerini inşa eden teknoloji lokomotifidir. Kişi başına düşen milli geliri 10 bin 650 dolara çıkarttık. Satın alma paritesinden dünyada 11. sıraya yükseldik.

7'li koalisyona tepki

Ortakları Kandil'in parlamentodaki uzantılarından oluşuyor. Bu ülke bir terör devleti değildir ve olmayacaktır. Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyorlar. Her kürsüye çıkan 'Biz geliyoruz, hepsini dışarıya salacağız' diyorlar. Hukuk devletinde ne zamandan beri cezaevinin kapıları böyle kırılıyor. Bu ülke bu hainlere bırakılamaz. Biz yapmak için varız, bunlar yıkmak için var.

"Bizim Alevilik diye, Şiilik diye bir dinimiz yok"

Dün Gemlik'te Togg ile miting alanına giderken halk bizi karanfillerle karşıladı. 65 bin kişinin olduğu bir tören yaptık. Orada enerji üretim fabrikasının temellerini attık. Ardından Manisa'da da yine 65 bin kişinin katıldığı bir miting yaptık. Demek ki vatandaşlar, gümbür gümbür sandığa gidiyor. Türkiye Yüzyılı ile birlikte hak ettiğimiz yerlere tırmanacağız. Ülkemizi hedeflerinden uzaklaştıramayacaksınız. Milletimiz arasına etnik mezhep farkı fitnesi sokamayacaksınız. Bizim Alevilik diye, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz İslam'dır. Kılıçdaroğlu çıkmış 'Ben Aleviyim' diyor. Ya bizim Alevilikle bir derdimiz yok.

"Bizim Alevilik diye Şiilik diye bir dinimiz yok"

Seçim öncesi birilerinin hazırlık içinde olduğu anlaşılıyor. Buradan tekrar edeyim, başaramayacaksınız. İstiklalimize, istikbalimize el uzatamayacağınız gibi ülkemizi hedeflerinden ulaştırmayacaksınız. Ekonomimizi rayından çıkaramayacaksınız. Milletimizin arasına etnik ve mezhebi fitne sokamayacaksınız. Bay Bay Kemal ne diyor? 'Ben Aleviyim' diyor. Saygı duyarım, hayırlı olsun. Biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz ki, bayram değil seyran değil. Bizim Alevilik diye, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abazası ile hep bir olacağız, beraber olacağız ama ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Biz şu anda gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz. Bu gençlik dünyayı bilen, ecdadını tanıyan, vatanı ve milletine kalpten bağlı bir gençliktir. Ben bu gençlikle iftihar ediyorum.

"Hayatlarında yalandan başka sermaye yok"

Bay Bay Kemal buradan LGBT'ci çıkmaz! HDP de var mı? Var. İYİ Parti'de var mı? Var. Aleyhte konuştuklarını duydunuz mu? Masada ufak yavrucaklar var. Onlardan duydunuz mu? Hiçbir şey konuşamıyorlar. Sıkıysa konuşsunlar. Ne hale düştüler? Allah'ın izniyle bu gençlik 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu sadece 9'lu koalisyona değil 7 düvele ilan edecek gençliktir. Sizlere baktıkça kendi gençliğimi, heyecanımı, hayallerimi görüyorum. 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Söz veriyoruz ülkemiz için hayata geçecek daha çok vizyonumuz var. Yok suyu bedava vereceğiz, yok fiyatları indireceğiz derler. Bunların hayatında yalandan başka sermaye yok. Seçme ve seçilme yaşını 30'dan önce 25'e oradan da 18'e biz indirdik. Biz gençlerimize inandığımız için bu yasal değişikliği yaptık. Siyasi katılım, girişimcilik, bürokratik atılıma kadar alanda gençleri biz destekledik. Nefesimizi birileri gibi hesapsız kitapsız söylenmiş içi boş vaatlere değil somut projelere hazırlıyoruz.

"5 keçiyi teslim edin inanın kaybedip gelir"

"Londra'dan 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim" diyor. Sen hangi sıfatla gidiyorsun da oradan sana 300 milyar dolar getirecekler. İnanın 5 tane keçiyi teslim edin, kaybedip gelir. Biz doğalgazın gelirleriyle Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kaynak da aile kurumumuzu güçlendirmeye. Gençlerimizi eğitimden evliliğe hayatın her alanında finanse edeceğiz. Biliyorsunuz harç vardı. Harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık. Bütün bu kaynaklarla beraber Türkiye Yüzyılı'nı kuruyoruz, doğalgazımızın geliriyle inşallah Türkiye artık ele avuç açmayacak. Faizsiz kredi desteği sağlayarak genç girişimcilerimize destek vereceğiz.