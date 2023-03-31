Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

50 binin üzerinde şehidimiz var. Yakınlarına özellikle baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Depremler 81 ilimizi ve 85 milyon vatandaşımızı yakmıştır.

Bugün kalıcı konutlarımızın temelini atmak için buradayız. Köyleri ve ilçeleriyle, depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz.

Yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Türkiye’nin değişik yerlerinden kardeş belediyeler de oluşturduk. Partimizin belediyeleri hala çalışmalarını yürütüyorlar. Tüm belediye başkanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanlarını, konteyner, prefabrik ve çadır ile eldeki tüm imkanları kullanarak yaygınlaştırıyoruz.

İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. Çarklar dönmeye başladı.

2,5 milyon insanımızı deprem bölgesinin dışındaki şehirlerde ve yaklaşık 2,5 milyona yakın insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. 319 bin konutu 1 yıl içerisinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut inşa edeceğiz. Bu konutların 7 bin 87’sinin temelini bugün burada atıyoruz. Kilis’te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz.

Atığımız her adımda, şehirlerimizin tarihini, kültürünü, tarımını, birikimini ve sanayisini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini ve mevcut dönüşümleri bunları gözeterek yapıyoruz. 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor.

Sadece bununla kalmıyor Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümü ile ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Ulusal Risk Kalkanı modeliyle şehirlerimizi tüm risklere karşı dayanıklı, güvenli ve huzurlu hale getirmekte kararlıyız.

Neredeyse 30 yıldır milletimizin hizmetkarıyım. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk. Milletimiz de sağolsun bugüne kadar bizi hiç yalnız koymadı. Hep destek oldu. Özellikle Gaziantep’in teveccühünün bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.

Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini telafi ettik.

Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm gücümüzü Türkiye Yüzyılı’nın inşasına vereceğiz.

Türkiye’yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz. Bundan sonra elde edeceğimiz tüm imkanları da milletimizin her bir ferdine sunacağız. Biz efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve tecrübemizle Türkiye Yüzyılı’nın inşası için harekete geçireceğimiz projelerimizi hazırladık. Kentsel dönüşümden raylı sistemlere kadar ülke genelinde gelişimin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Biz Gaziantep’te de raylı sistemleri hayata geçirdik. Bundan sonra da yine biz yaparız.

Yeni anayasa konusundaki taslağımızı da belli bir seviyeye getirmiştik. Erdoğan aday olamaz diyorlardı. YSK yüzlerine vurdu mu? Vurdu. Şimdi ne diyorlar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Bunların daha önce Anayasa Mahkemesi'nin ne karar verdiğinden de haberi yok.

14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük, yine gömeceğiz.