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Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki ailelerle buluştu: Annelerin bedduası onları vuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evlat nöbetindeki Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Burada anneleri dinleyen Erdoğan "Kandil'dekilerin evlat diye bir sorunu yok. Ben inanıyorum ki Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır hiç endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

Kandil'dekilerin evlat diye bir sorunu yok. Oradaki 13-14 yaşındaki kızların taciz edilmesi bunlar onların evlat diye bir sorunu yok, dertleri yok.

Ben inanıyorum ki Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır hiç endişeniz olmasın.
Biz takibindeyiz. Bırakmayacağız sonuna kadar bu işi kovalayacağız.

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