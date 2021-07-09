Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki ailelerle buluştu: Annelerin bedduası onları vuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

Kandil'dekilerin evlat diye bir sorunu yok. Oradaki 13-14 yaşındaki kızların taciz edilmesi bunlar onların evlat diye bir sorunu yok, dertleri yok.

Ben inanıyorum ki Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır hiç endişeniz olmasın.

Biz takibindeyiz. Bırakmayacağız sonuna kadar bu işi kovalayacağız.