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Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim için son sözü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür" diyerek, "Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin erken seçim söylemlerine ilişkin net açıklamada bulundu. "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür." diyen Erdoğan, "Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık" ifadelerini kullandı.

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